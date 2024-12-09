Определились соперники «Реала» и «Барселоны» по 1/16 финала Кубка Испании

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В понедельник, 9 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/25.
Соперниками «Реала» и «Барселоны» стали команды четвертого дивизиона. Сливочные сыграют с «Депортива Минера», а каталонский клуб — против «Барбастро».
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании:
«Барбастро» — «Барселона»
«Депортива Минера» — «Реал»
«Понтеведра» — «Мальорка»
«Логроньес» — «Атлетик»
«Марбелья» — «Атлетико»
«Оуренсе» — «Реал Вальядолид»
«Понферрадина» — «Реал Сосьедад»
«Гранада» — «Хетафе»
«Уэска» — «Бетис»
«Расинг Сантандер» — «Сельта»
«Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано»
«Альмерия» — «Севилья»
«Эльденсе» — «Валенсия»
«Эльче» — «Лас-Пальмас»
«Картахена» — «Леганес»
«Тенерифе» — «Осасуна»
Матчи данной стадии турнира состоятся 4 и 5 января 2025 года.
Титул обладателя Кубка Испании защищает «Атлетик», обыгравший в финале прошлого сезона «Мальорку» (1:1, пенальти 4:2).