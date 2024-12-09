Определились соперники «Реала» и «Барселоны» по 1/16 финала Кубка Испании

В понедельник, 9 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/25.

Соперниками «Реала» и «Барселоны» стали команды четвертого дивизиона. Сливочные сыграют с «Депортива Минера», а каталонский клуб — против «Барбастро».

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании:

«Барбастро» — «Барселона»

«Депортива Минера» — «Реал»

«Понтеведра» — «Мальорка»

«Логроньес» — «Атлетик»

«Марбелья» — «Атлетико»

«Оуренсе» — «Реал Вальядолид»

«Понферрадина» — «Реал Сосьедад»

«Гранада» — «Хетафе»

«Уэска» — «Бетис»

«Расинг Сантандер» — «Сельта»

«Расинг Ферроль» — «Райо Вальекано»

«Альмерия» — «Севилья»

«Эльденсе» — «Валенсия»

«Эльче» — «Лас-Пальмас»

«Картахена» — «Леганес»

«Тенерифе» — «Осасуна»

Матчи данной стадии турнира состоятся 4 и 5 января 2025 года.

Титул обладателя Кубка Испании защищает «Атлетик», обыгравший в финале прошлого сезона «Мальорку» (1:1, пенальти 4:2).