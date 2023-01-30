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Испания

Сегодня, 11:16

Дани Алвес о своем заключении и обвинении в изнасиловании: «Я ничего не боюсь»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес впервые прокомментировал свой арест.

39-летний бразилец был задержан в Испании 20 января по делу о сексуальных домогательствах.

«Я покинул дом, когда мне было 15 лет, я прошел через очень сложные моменты в жизни. Это еще один такой момент. Я ничего не боюсь. Футболист Дани Алвес остался на свободе. Тот Дани Алвес, который сейчас находится в тюрьме, совсем другой человек. Я приму все, что со мной произойдет», — приводит Marca слова игрока.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. В случае, если бразильца признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес. Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

Дани Алвес
Футбол
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