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Сегодня, 16:49

Орещук заявил, что на месте «Динамо» вернул бы Захаряна из Испании на полгода

Камила Абдурахманова
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук посоветовал столичному клубу взять Арсена Захаряна в аренду на вторую часть сезона.

«Может, Арсена и был бы не против аренды, но есть клуб, а за него говорить мы не можем. История, конечно, тяжелая. Он вернулся в общую группу, теперь надо вернуть кондиции. А где он будет это делать, посмотрим. На месте «Динамо» я бы вернул его на вторую половину сезона. И его удалось бы привести в порядок, и клубу он помог бы решить турнирные задачи. Думаю, Арсен и сам с удовольствием приехал бы в родную команду», — сказал Орещук «ВсеПроСпорт».

Как сообщила пресс-служба «Реала Сосьедад», российский полузащитник восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за полученного повреждения.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Арсен Захарян
Роман Орещук
ФК Реал Сосьедад
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