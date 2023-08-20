«Атлетик» обыграл «Осасуну» во втором туре ла лиги

«Атлетик» из Бильбао в гостях обыграл «Осасуну» в матче 2-го тура ла лиги — 2:0.

Победу гостям принесли голы Иньяки Уильямса (11-я минута) и Горки Гурусеты (20-я).

На 60-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления Ойяна Сансета, но сумел удержать победу. На 90+5-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил форвард хозяев Чими Авилья.

«Атлетик» 27 августа дома сыграет с «Бетисом» в третьем туре ла лиги. «Осасуна» в этот же день в гостях встретится с «Валенсией».