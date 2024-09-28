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Сегодня, 18:00

«Осасуна» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Осасуна» примет «Барселону» в 8-м туре чемпионата Испании
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Осасуна» примет «Барселону» в 8-м туре ла лиги в субботу, 28 сентября. Начало матча на стадионе «Эль Садар» в Памплоне — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Осасуна» — «Барселона» покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка — в 21.55 мск.

Ключевые события и результат игры «Осасуна» — «Барселона» будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

«Барселона» — единоличный лидер ла лиги после 7 туров. Команда из столицы Каталонии выиграла все семь матчей и набрала 21 очко. «Осасуна» с 11 очками занимает 7-е место.

ФК Барселона
ФК Осасуна

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