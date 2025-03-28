«Осасуна» обвинила «Барселону» в нарушении регламента ФИФА и подала жалобу на результат матча ла лиги

«Осасуна» сообщила, что обжаловала результат перенесенного матча 27-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:3).

Клуб подал апелляцию в комитет по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании. В «Осасуне» считают, что защитник каталонцев Иньиго Мартинес не имел права принимать участия в игре.

По регламенту ФИФА, футболист, который не был включен в заявку сборной по медицинским показаниям, не имеет права участвовать в матчах за клуб в течение пяти календарных дней после международной паузы.

33-летний Мартинес из-за повреждения не был включен в заявку сборной Испании и пропустил встречи против Нидерландов в Лиге наций 20 и 23 марта, а 27 марта отыграл весь матч с «Осасуной».