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Испания

16 марта, 20:08

Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Осасуной»

Алина Савинова
Игроки «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» на выезде одержал победу над «Осасуной» в матче 29-го тура ла лиги — 4:2.

У мадридской команды дубль оформил Винисиус Жуниор — он забил на 4-й и 64-й минутах встречи. Еще по голу на свой счет записали Даниэль Карвахаль (18-я минута) и Брахим Диас (61-я). У хозяев мячи забили Анте Будимир на 7-й минуте и Икер Муньос, отличившийся в добавленное время.

«Реал» набрал 72 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 36 баллами замыкает десятку сильнейших.

В следующем матче ла лиги мадридская команда сыграет против «Атлетика», красные встретятся с «Альмерией».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 мар, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:4
Реал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
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