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16 марта, 16:15

«Осасуна» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Осасуна» — «Реал» на Окко начнется в 18.15
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Лука Модрич.
Лука Модрич.
Фото Reuters
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«Осасуна» на своем поле 16 марта примет мадридский «Реал» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне начнется в 18.15 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию противостояния «Осасуна» — «Реал» в прямом эфире могут пользователи онлайн-сервиса «Окко Спорт» при наличии подписки. Она начнется в 18.15 мск. Ключевые события игры 29-го тура ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал» под руководством Карло Анчелотти набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании после 28 туров. «Осасуна» главного тренера Ягоба Аррасате идет на 10-й строчке с 36 баллами после 28 встреч.

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Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
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