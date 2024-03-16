«Осасуна» на своем поле 16 марта примет мадридский «Реал» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне начнется в 18.15 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию противостояния «Осасуна» — «Реал» в прямом эфире могут пользователи онлайн-сервиса «Окко Спорт» при наличии подписки. Она начнется в 18.15 мск. Ключевые события игры 29-го тура ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал» под руководством Карло Анчелотти набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании после 28 туров. «Осасуна» главного тренера Ягоба Аррасате идет на 10-й строчке с 36 баллами после 28 встреч.

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