«Осасуна» и «Реал Сосьедад» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Начало — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 20:30. El Sadar (Памплона)

Следить за ключевыми событиями игры «Осасуна» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров Ла Лиги команда из Памплона набрала 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 13 очками располагаются на 14-й строчке в чемпионате.

