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Испания

Сегодня, 01:00

«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в Кубке Испании, Захарян отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Осасуна» — «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0.

Победный гол на 57-й минуте забил Микель Ойярсабаль, реализовавший пенальти. За минуту до этого хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Алехандро Катена.

Окончательный счет на 90+8-й минуте установил Микель Мерино. Перед этим Браис Мендес не реализовал одиннадцатиметровый.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

«Реал Сосьедад» стал пятым клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка» и «Валенсия».

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад

Источник: Сетка Кубка Испании
Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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