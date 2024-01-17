Сегодня, 22:08
Стали известны стартовые составы на матч между «Осасуной» и «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян сыграет с первых минут.
«Осасуна»: Айтор Фдес, Крус, Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Будимир, Арнаис, Мохика, Катена.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норманн, Субельдия, Ариц, Барренечеа, Мерино, Де Сарате, Захарян, Ойярсабаль, Андре Силва.