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Испания

Сегодня, 22:08

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Осасуны» в Кубке Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Осасуной» и «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян сыграет с первых минут.

«Осасуна»: Айтор Фдес, Крус, Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Будимир, Арнаис, Мохика, Катена.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норманн, Субельдия, Ариц, Барренечеа, Мерино, Де Сарате, Захарян, Ойярсабаль, Андре Силва.

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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