«Осасуна» обыграла «Севилью» в 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 02:33
«Осасуна» переиграл «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.
В первом тайме голов забито не было. На 71-й минуте счет открыл аргентинский нападающий хозяев Чими Авилья. Отыграться гостям удалось лишь на последних секундах основного времени — гол забил Юссеф Эн-Несири.
В дополнительное время единственный гол забил 21-летний нападающий «Осасуны» Эз Абде.
Соперник «Осасуны» по полуфиналу турнира станет известен по итогам жеребьевки.