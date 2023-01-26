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Испания

Сегодня, 02:33

«Осасуна» обыграла «Севилью» в 1/4 финала Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
«Осасуна» — «Севилья».
Фото Global Look Press
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«Осасуна» переиграл «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

В первом тайме голов забито не было. На 71-й минуте счет открыл аргентинский нападающий хозяев Чими Авилья. Отыграться гостям удалось лишь на последних секундах основного времени — гол забил Юссеф Эн-Несири.

В дополнительное время единственный гол забил 21-летний нападающий «Осасуны» Эз Абде.

Соперник «Осасуны» по полуфиналу турнира станет известен по итогам жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 00:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:1
Севилья

Футбол
ФК Осасуна
ФК Севилья
0
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«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании