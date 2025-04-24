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Сегодня, 22:01

«Осасуна» в большинстве обыграла «Севилью»

Алина Савинова
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«Осасуна» на своем поле победила «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре забил Рубен Гарсия, который отличился на 25-й минуте.

На 32-й минуте нападающий гостей Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Осасуна» с 44 очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 37 баллов и 15-я строчка.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
24 апреля, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:0
Севилья

В другом матче дня «Леганес» и «Жирона» сыграли вничью (1:1). Бело-красные набрали 35 очков и располагаются на 16-м месте в чемпионате Испании. «Леганес» (30) идет на предпоследней, 19-й позиции.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
24 апреля, 20:00. Butarque (Леганес)
Леганес
1:1
Жирона
Футбол
ФК Жирона
ФК Леганес
ФК Осасуна
ФК Севилья
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