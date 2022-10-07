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Испания

7 октября, 23:54

«Валенсия» обыграла «Осасуну» в чемпионате Испании

Анна Горшкова
Корреспондент

«Валенсия» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 8-го утра чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе гостей отметились Джастин Клайверт и Муктар Диакаби. За хозяев заброшенным мячом отметился Дарко Брашанац.

Отметим, что команды в матче не реализовали 2 пенальти. Один на 57-й минуте не забил игрок «Осасуны» Чими Авила, еще один на 70-й минуте не реализовал футболист «Валенсии» Эдинсон Кавани.

«Валенсия» набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» находится на восьмой позиции (13 очков).

Испания. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:2
Валенсия

ФК Валенсия
ФК Осасуна
0
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