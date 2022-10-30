«Осасуна» обыграла «Вальядолид» в домашнем матче

Сегодня, 17:53
«Осасуна» принимала на своем поле «Вальядолид» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе команды из Памплона забитыми голами отличились Чими Авила и Мойсес Гомес.
После этого матча «Осасуна» с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» расположился на 11-й строчке (14 очков).
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Основные источники исследования