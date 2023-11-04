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Испания

Сегодня, 17:57

«Жирона» в гостях одержала волевую победу над «Осасуной» и вышла на первое место в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Осасуна» — «Жирона».
Фото AFP
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«Жирона» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 4:2.

Счет на 16-й минуте с передачи Артема Довбика открыл Иван Мартин. На 25-й минуте Анте Будимир восстановил равенство в счете, а на 55-й минуте вывел свою команду вперед.

На 71-й минуте счет сравнял Довбик, а 9 минут спустя с его передачи отличился Виктор Цыганков. На 90-й минуте окончательный счет установил Алеиш Гарсия.

«Жирона» (31 очко) вышла на первое место в ла лиге. «Осасуна» (13) идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:4
Жирона

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Жирона
ФК Осасуна
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