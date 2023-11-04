«Жирона» в гостях одержала волевую победу над «Осасуной» и вышла на первое место в ла лиге

Сегодня, 17:57
«Жирона» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 4:2.
Счет на 16-й минуте с передачи Артема Довбика открыл Иван Мартин. На 25-й минуте Анте Будимир восстановил равенство в счете, а на 55-й минуте вывел свою команду вперед.
На 71-й минуте счет сравнял Довбик, а 9 минут спустя с его передачи отличился Виктор Цыганков. На 90-й минуте окончательный счет установил Алеиш Гарсия.
«Жирона» (31 очко) вышла на первое место в ла лиге. «Осасуна» (13) идет на 11-м месте в турнирной таблице.