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14 августа, 23:51

Отца Ламина Ямаля ранили ножом, он находится в тяжелом состоянии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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Отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунир Назрауи находится в тяжелом состоянии с ножевым ранением в госпитале города Бадалона, сообщает La Vanguardia.

По данным источника, неизвестный человек атаковал Назрауи на автомобильной парковке в гогроде Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.

Полиция ведет расследование инцидента и уже обнаружила свидетелей, но на данный момент обстоятельства нападения на отца футболиста «Барселоны» неизвестны.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны». Футболист является чемпионом Испании и чемпионом Европы.

На Евро-2024 полузащитник стал лучшим молодым игроком турнира.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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