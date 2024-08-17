Отца Ямаля выписали из больницы, нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы

Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, выписан из больницы сообщает Marca.

14 августа стало известно, что отец футболиста находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро, входящем в провинцию Барселона.

Трое из четверых нападавших отпущены под залог. Под заключением остается один подозреваемый, который ударил Насрауи ножом. Сообщается, что ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.