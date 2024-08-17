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Сегодня, 12:58

Отца Ямаля выписали из больницы, нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мунир Насрауи.
Фото AFP
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Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, выписан из больницы сообщает Marca.

14 августа стало известно, что отец футболиста находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро, входящем в провинцию Барселона.

Трое из четверых нападавших отпущены под залог. Под заключением остается один подозреваемый, который ударил Насрауи ножом. Сообщается, что ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.

Ламин Ямаль и&nbsp;Мунир Насрауи. На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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