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Испания

Сегодня, 18:02

Отец Беллингема прокомментировал получение сыном награды лучшему молодому игроку мира

Виктория Кравченко
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Отец полузащитника «Реала» Джуда Беллингема Марк прокомментировал получение своим сыном награды лучшему молодому игроку мира.

«Приз лучшему молодому игроку — 2023 достался хорошему ребенку, который вырос и превратился в настоящего мужчину. Я рад за тебя, Джуд. Это прекрасный момент для всех его учителей и тренеров, которые помогали и поддерживали его на этом непростом пути», — написал Беллингем в соцсети.

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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