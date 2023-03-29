Отец Фати высказался о роли сына в «Барселоне»

Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, высказался о роли своего сына в каталонской команде.

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с Жорже Мендешем. Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной Испании и пришел из ла-масии. Он заслуживает гораздо большего. Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что, если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь», — сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

В контракте Фати, который рассчитан до лета 2027 года, прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне он сыграл за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.