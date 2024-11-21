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Сегодня, 11:53

Отец Винисиуса — о камерунском происхождении: «Для нас важно, откуда мы родом»

Руслан Минаев
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Жозе Пайшао де Оливейра, отец нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, прокомментировал камерунские корни семьи.

«Для нас важно знать, откуда мы родом. Это те вещи, о которых бразильцы, по сути, не знают — откуда мы оказались [в Бразилии]. Я счастлив, что мы из Камеруна», — цитирует отца игрока Yahoo Sports.

Перед матчем южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года против Уругвая (1:1) нападающему сборной Бразилии вручили табличку, в которой говорится, что у него есть камерунские корни.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу

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