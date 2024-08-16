Отец Ламина Ямаля рассказал о своем самочувствии после ножевого ранения

Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, впервые прокомментировал свое состояние после полученного ножевого ранения.

«Слава богу, что меня отвезли в больницу. Сейчас мне немного лучше. Мы должны быть спокойны. Я должен быть спокойнее, потому что у меня нет другого выхода. Мы должны думать, что правосудие сделает свое дело, это самое главное. Конечно, я был напуган. Я оказался между жизнью и смертью и был напуган, как и любой человек», — приводит слова Насрауи Marca.

14 августа стало известно, что отец футболиста находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро.

На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии