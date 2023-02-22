Отец Месси провел переговоры с Лапортой — обсуждали возвращение в «Барселону» и критику от брата

Хорхе Месси, отец и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, сообщает каталонское радио Tot Costa.

По данным источника, стороны обсуждали не только потенциальное возвращение форварда в испанский клуб, но и варианты чествования экс-капитана после его возможного возвращения в клуб.

Также обсуждалась критика Лапорты со стороны брата Месси, Матиаса, который заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.