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Испания

Сегодня, 17:33

Отец Месси провел переговоры с Лапортой — обсуждали возвращение в «Барселону» и критику от брата

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Хорхе Месси, отец и агент аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, сообщает каталонское радио Tot Costa.

По данным источника, стороны обсуждали не только потенциальное возвращение форварда в испанский клуб, но и варианты чествования экс-капитана после его возможного возвращения в клуб.

Также обсуждалась критика Лапорты со стороны брата Месси, Матиаса, который заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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