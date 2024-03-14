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Испания

14 марта, 10:15

Отказавшийся от сборной Испании Диас будет выступать за Марокко

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко. 24-летний футболист вызван в африканскую команду на товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые пройдут в конце марта, сообщает пресс-служба команды.

Ранее королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

В сезоне-2023/24 Диас забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за «Реал».

Сборная Испании по футболу
Браим Диас
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