Отступные по новому контракту Бальде с «Барселоной» могут составить 1 миллиард евро

27 ноября, 23:44
«Барселона» хочет продлить контракт со своим воспитанником Алехандро Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Испанский клуб намерен предложить Бальде новое пятилетнее соглашение с увеличением зарплаты. Также отмечается, что сумма отступных в контракте молодого игрока может составить 1 миллиард евро.
Действующее соглашение Бальде с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 19-летний защитник провел за «Барселону» 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.