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Испания

27 ноября, 23:44

Отступные по новому контракту Бальде с «Барселоной» могут составить 1 миллиард евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» хочет продлить контракт со своим воспитанником Алехандро Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб намерен предложить Бальде новое пятилетнее соглашение с увеличением зарплаты. Также отмечается, что сумма отступных в контракте молодого игрока может составить 1 миллиард евро.

Действующее соглашение Бальде с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний защитник провел за «Барселону» 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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