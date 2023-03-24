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Испания

Сегодня, 15:13

Озил — о Бензема: «Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!»

Виктория Кравченко
Месут Озил.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил назвал лучших партнеров, с которыми ему доводилось играть. Также футболист восхитился работой Жозе Моуринью.

«В качестве лучшего индивидуального игрока я бы выбрал Криштиану Роналду. Лучший лидер — Серхио Рамос. Лучший нападающий перед воротами: мой мальчик Бензи!

Моуринью — лучший тренер этого века. Его тактическое понимание — это нечто иное, но и его манера говорить в раздевалке... А как он всегда защищает свою команду перед СМИ! Он действительно тренер мирового уровня», — заявил Озил в интервью для Marca.

Ранее игрок вспомнил, как подписывал контракт с мадридским клубом в 2010 году.

22 марта 34-летний футболист объявил о завершении карьеры. Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Месут Озил
Серхио Рамос
Жозе Моуринью
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