«Бетис» разгромил «Пальму» в Кубке Испании

31 октября, 01:38
«Бетис» крупно обыграл «Пальма дель Рио» в матче первого раунда Кубка Испании — 7:1.
По два гола забили Родриго Рикельме и Пабло Гарсия, а также отличились Серхио Алтимира, Диего Льоренте и Абде Эззалзули. Единственный мяч хозяев на счету Манолилло.
В других встречах «Алавес» забил 7 мячей «Гечо» (7:0), «Депортиво» победил «Самано» (5:1), «Эспаньол» выиграл у «Льейды» (2:1), «Малага» одержала победу над «Эстепоной» (3:1), «Мурсия» в серии пенальти обыграла «Антекеру» (1:1, пен. — 2:1).