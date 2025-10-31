«Бетис» разгромил «Пальму» в Кубке Испании

«Бетис» крупно обыграл «Пальма дель Рио» в матче первого раунда Кубка Испании — 7:1.

По два гола забили Родриго Рикельме и Пабло Гарсия, а также отличились Серхио Алтимира, Диего Льоренте и Абде Эззалзули. Единственный мяч хозяев на счету Манолилло.

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября, 23:00. Estadio Sergio Leon (Пальма дель Рио)

В других встречах «Алавес» забил 7 мячей «Гечо» (7:0), «Депортиво» победил «Самано» (5:1), «Эспаньол» выиграл у «Льейды» (2:1), «Малага» одержала победу над «Эстепоной» (3:1), «Мурсия» в серии пенальти обыграла «Антекеру» (1:1, пен. — 2:1).

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября, 22:00. Gobela (Гечо)

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября, 23:00. Estadio Riomar (Кастро Урдиалес)

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября, 23:00. Camp d'Esports (Льейда)

Кубок Испании. 1-й раунд.

30 октября, 23:00. Estepona (Малага)