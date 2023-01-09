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Испания

Сегодня, 04:24

Пасторе объявил об уходе из «Эльче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хавьер Пасторе.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе сообщил, что покидает испанскую команду свободным агентом.

«2 дня назад я смог лично попрощаться со своими бывшими партнерами по команде и всеми людьми, которые работают в «Эльме». Большое спасибо за уважение и за каждую минуту, проведенную с вами. Сегодня я также прощаюсь с болельщиками, которые с первого дня продемонстрировали мне свою любовь и поддержку.

С одной стороны, спасибо за всю любовь, проявляемую каждый день, и за отношение к моей семье, с другой стороны, скажу вам, что это были не лучшие полтора года на поле... Я не мог играть футбол, и поэтому мне очень жаль, в таких случаях ответственность никогда не лежит на одном человеке, но так получилось, и мне искренне жаль... они заслуживают лучшего. Я обнимаю вас с большой любовью и желаю вам счастливого 2023 года. Вперед, «Эльче», — написал Пасторе в социальных сетях.

33-летний аргентинец с 2021 года выступал за «Эльче», но сыграл всего в 16 матчах и не отметился результативными действиями.

Хавьер Пасторе
Футбол
ФК Эльче
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