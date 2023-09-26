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Испания

Сегодня, 10:58

Футре: «Когда Феликс сказал, что мечтает играть за «Барселону», я начал жить в кошмаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Атлетико» Паулу Футре поделился мнением о переходе нападающего Жоау Феликса в «Барселону» на правах аренды.

«Когда Феликс сказал, что мечтает играть за «Барселону», я начал жить в кошмаре, который длится до сих пор. Страшно представить, что «Барса» может стать победителем Лиги чемпионов в матче с «Атлетико» благодаря голу Феликса. Я хочу, чтобы Жоау добился успеха, но это — беспорядок... Я не хотел, чтобы Феликс переходил в «Барсу» по двум причинам. Первая, он остался играть в Испании. Второе, они уничтожают Симеоне каждый раз, когда он показывает хорошие результаты», — приводит слова Футре Mundo Deportivo.

В сезоне-2023/24 23-летний португалец сыграл за «Барселону» в 4 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Арендное соглашение рассчитано до лета 2024.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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