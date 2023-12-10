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Испания

Сегодня, 18:34

Павлюченко: «В АПЛ Захаряну было бы еще сложнее, чем в ла лиге»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

«Голевой пас Захаряна? Ну хорошо, пусть их будет еще больше. Пока у него идет процесс адаптации, сложно как-то оценивать игру Арсена. Правильное ли решение — переход в «Реал Сосьедад»? Не возьмусь судить. В АПЛ ему было бы еще сложнее, чем в ла лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-v-apl-zaharyanu-by-lo-by-eshhe-slozhnee-chem-v-la-lige/
Арсен Захарян
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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