Павлюченко: «В АПЛ Захаряну было бы еще сложнее, чем в ла лиге»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

«Голевой пас Захаряна? Ну хорошо, пусть их будет еще больше. Пока у него идет процесс адаптации, сложно как-то оценивать игру Арсена. Правильное ли решение — переход в «Реал Сосьедад»? Не возьмусь судить. В АПЛ ему было бы еще сложнее, чем в ла лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.