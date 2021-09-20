Педри должен подписать новый контракт с «Барселоной» до конца октября

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Педри. Стороны уже согласовали условия сделки. Официально договор должен быть подписан до конца октября, сообщает Sky Sports.

В нынешнем контракте игрока есть опция с возможностью продления еще на два года, однако в «Барселоне» хотят, чтобы испанец заключил полноценное новое соглашение.

Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча.