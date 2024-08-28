Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 05:43

Педри: «Знал, что, когда Ольмо придет, «Барселона» изменится»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Я знал, что, когда Ольмо придет, у нас будет больше изменений. Его ведение игры — это зрелище, я уже знаю его по сборной, и я уверен, что нас ждет много хорошего. Все тренеры говорят мне выходить на поле, чтобы успокоить игру, Ханси тоже. Мой гол? Я разговаривал с Рафиньей в перерыве и сказал ему, что эти мячи сами летят в сетку ворот. Очень хорошо, потому что я сам у себя в Фэнтези», — цитирует Jijantes FC Педри.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.

Футбол
ФК Барселона
Педри (Барселона)
Ханс Флик
0
Читайте также
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Мирра Андреева стартовала с победы на US Open
В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Евросоюз ограничил импорт меда с Украины
Экс-чиновницу Белгородской области обвинили в попытке теракта по заказу Украины
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флик: «Дани Ольмо сделал разницу во втором тайме с «Райо Вальекано»

Флик: «Победа над «Райо Вальекано» с привкусом печали»