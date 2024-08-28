Педри: «Знал, что, когда Ольмо придет, «Барселона» изменится»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Я знал, что, когда Ольмо придет, у нас будет больше изменений. Его ведение игры — это зрелище, я уже знаю его по сборной, и я уверен, что нас ждет много хорошего. Все тренеры говорят мне выходить на поле, чтобы успокоить игру, Ханси тоже. Мой гол? Я разговаривал с Рафиньей в перерыве и сказал ему, что эти мячи сами летят в сетку ворот. Очень хорошо, потому что я сам у себя в Фэнтези», — цитирует Jijantes FC Педри.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.