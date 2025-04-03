Педри: «Требл? Почему бы и нет?»

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании отметил, что каталонцы постараются выиграть все трофеи в этом сезоне.

«Требл? Почему бы и нет? Мы постараемся. Мы будем бороться за все и постараемся подарить болельщикам много радости в этом сезоне. Золотой мяч? Это мечта... но, опять же, на первом месте командные титулы. Это мой приоритет», — приводит AS слова Педри.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 26 апреля.