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Испания

3 апреля, 02:53

Педри: «Требл? Почему бы и нет?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании отметил, что каталонцы постараются выиграть все трофеи в этом сезоне.

«Требл? Почему бы и нет? Мы постараемся. Мы будем бороться за все и постараемся подарить болельщикам много радости в этом сезоне. Золотой мяч? Это мечта... но, опять же, на первом месте командные титулы. Это мой приоритет», — приводит AS слова Педри.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 26 апреля.

Футбол
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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