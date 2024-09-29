Педри: «Перед вторым голом «Осасуны» был фол на Пау Викторе»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение от Осасуны (2:4) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Это нормально, что есть ротации, так как у нас много игр. Но это не оправдание. Мы должны были выйти на поле, сосредоточившись на том стартовом составе, который был. Результат первого тайма оказался для нас решающим. Был явный фол на Пау Викторе перед вторым голом. Был явный пенальти на Ламине Ямале. В матче с «Райо Вальекано» судьи отняли у нас гол, но это, опять же, не оправдание», — цитирует Football Espana Педри.

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Каталонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги — 21 очко. «Осасуна» идет на 5-й строчке — 14 очков.