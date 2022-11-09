Педри — об удалении Пике: «Когда видишь несправедливость, хочется что-то сказать»

Нападающий «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Осасуной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Это была тяжелая игра, и еще тяжелее было удаление. У нас были шансы, и мы ими воспользовались. «Осасуна» — очень сильная команда, мы знали, что игра будет именно такой. Тем более, с удалением. Думаю, первую желтую карточку не надо было показывать Левандовски. Пике? Когда видишь несправедливость, хочется что-то сказать, такое бывает в футболе», — цитирует Barca Time Педри.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.