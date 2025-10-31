Педри пропустит еще полтора месяца из-за травмы

31 октября, 07:55
Полузащитник «Барселоны» Педри прошел дополнительное медицинское обследование по поводу своего повреждения.
Как сообщает AS, разрыв двуглавой мышцы бедра на левой ноге оказался серьезнее, чем предполагалось первоначально, поэтому восстановление займет минимум шесть недель.
Таким образом, 22-летний испанец пропустит не только матчи до международного перерыва, но и еще несколько игр: против «Эльче», «Брюгге», «Сельты», «Атлетика», «Челси», «Алавеса», «Атлетико» и «Бетиса». В общей сложности он пропустит восемь матчей. Также он не будет включен в состав сборной Испании на игры против Грузии и Турции.
В лучшем случае Педри может вернуться на поле к матчу Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта» 9 декабря.
Adminni
Педри хрусталь, не понимаю почему Барса от него не избавится... Мне непонятна его дикая стоимость (сейчас 140 лямов) при всей его травматичности. Учитывая долги барсы она бы могла хорошо заработать на игроке, который постоянно прибывает в лазарете. 2022 г: 189 дней в лазарете 2023 г: 184 дня в лазарете 2024 г: 101 день в лазарете в 2025 г у него в районе 40 дней уже было, но вот еще столько же прибавится. Итого опять минимум треть сезона в лазарете...
31.10.2025
Иньес Андреста
Барса без Педри-настоящая проверка.
31.10.2025