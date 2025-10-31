Педри пропустит еще полтора месяца из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри прошел дополнительное медицинское обследование по поводу своего повреждения.

Как сообщает AS, разрыв двуглавой мышцы бедра на левой ноге оказался серьезнее, чем предполагалось первоначально, поэтому восстановление займет минимум шесть недель.

Таким образом, 22-летний испанец пропустит не только матчи до международного перерыва, но и еще несколько игр: против «Эльче», «Брюгге», «Сельты», «Атлетика», «Челси», «Алавеса», «Атлетико» и «Бетиса». В общей сложности он пропустит восемь матчей. Также он не будет включен в состав сборной Испании на игры против Грузии и Турции.

В лучшем случае Педри может вернуться на поле к матчу Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта» 9 декабря.