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Испания

Сегодня, 11:46

Педри: «Я давно говорю о том, что считаю Месси лучшим в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я давно говорю о том, что считаю Лионеля лучшим в мире. Поиграв вместе с ним, я лишь убедился в этом. Мы могли убедиться в этом, увидев его игру на недавнем чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Педри Daily Mail.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Педри (Барселона)
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