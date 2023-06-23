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Испания

Сегодня, 09:00

Педри рассказал, что думает о приходе Гюндогана в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал переход Илкая Гюндогана. В каталонский клуб хавбек перейдет на правах свободного агента.

«Подписание Гюндогана? В «Барселоне» всегда рады игрокам мирового класса. Мы будем очень рады приветствовать его, когда все подтвердят официально», — цитирует игрока Barca Universal.

Гюндоганом также интересовался лондонский «Арсенал» и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Сообщалось, что он подписал двухлетний контракт с каталонцами.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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