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Испания

Сегодня, 09:01

Педри считает, что «Барселона» лишится многих качеств без Гави

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал травму своего одноклубника и друга Гави. Он заявил, что каталонцам не хватает его любви к клубу.

«Я всячески подбадривал его, так как сам знаю, что значит получать травмы, хотя мои повреждения были не такими серьезными. Без Гави «Барселона» лишается многих качеств — нам будет не хватать его решимости, его любви к клубу», — сказал в интервью Diario Sport Педри.

Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Из-за этого футболист, скорее всего, пропустит чемпионат Европы.

В текущем сезоне в активе Гави 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Барселону».

ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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