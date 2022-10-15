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Испания

Сегодня, 15:35

Педри считает, что в истории может быть только один Месси

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о достижениях нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Конечно, мне было хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси. Повторить то, что сделал он, невозможно», — приводит слова Педри L'Equipe.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в девятом туре ла лиги.

«Класико — это матч, который смотрит множество людей. Он этой игры все получают удовольствие, а ведь в этом и состоит цель футбола. Футбол существует, чтобы люди радовались. Раньше я ходил на матчи с родителями, всегда собирались множество болельщиков «Барселоны». Я был в восторге», — добавил Педри.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, провел за нее 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 16 октября. Начало — в 17:15 (мск).

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pedri-barca-refaire-ce-que-messi-a-fait-est-impossible/1359453

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31%

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ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
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Ливерпуль
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26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

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2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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