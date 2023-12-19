Педри выбыл на две недели из-за травмы

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри был травмирован, сообщает журналист Хави Мигель.

По данным источника, у игрока мышечный дискомфорт. Футболист пропустит матч с «Альмерией» в чемпионате Испании и товарищескую игру в Далласе. Восстановление хавбека займет две недели.

У Педри это второе повреждение в нынешнем сезоне. Ранее из-за травмы подколенного сухожилия он пропустил 71 день.

Напомним, в этом сезоне 21-летний испанец участвовал в 11 матчах за «Барсу», забив 1 гол и сделав 1 ассист.