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Испания

Сегодня, 20:11

Педри выбыл на две недели из-за травмы

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри был травмирован, сообщает журналист Хави Мигель.

По данным источника, у игрока мышечный дискомфорт. Футболист пропустит матч с «Альмерией» в чемпионате Испании и товарищескую игру в Далласе. Восстановление хавбека займет две недели.

У Педри это второе повреждение в нынешнем сезоне. Ранее из-за травмы подколенного сухожилия он пропустил 71 день.

Напомним, в этом сезоне 21-летний испанец участвовал в 11 матчах за «Барсу», забив 1 гол и сделав 1 ассист.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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