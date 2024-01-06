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Испания

Сегодня, 09:42

Пеллистри зимой может перейти в «Вильярреал»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри может перейти в «Вильярреал», сообщает The Sun.

По данным источника, испанский клуб намерен осуществить сделку по переходу аргентинского хавбека в зимнее трансферное окно. Вероятность перехода очень велика в связи с тем, что уругваец так и не смог закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед».

Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

22-летний Пеллистри провел в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» 13 игр и отметился1 результативной передачей.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Манчестер Юнайтед
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