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Испания

Сегодня, 06:19

Перес и Анчелотти встретились после поражения от «Реал Сосьедада»

Виктория Кравченко
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Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером клуба Карло Анчелотти после поражения мадридцев в последнем туре чемпионата Испании. «Реал» проиграл на выезде «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2, из-за чего опустился на третью строчку в чемпионате.

По данным Marca, Анчелотти и Перес на встрече обсудили проблемы команды и способы их решения. «Реалу» предстоят сыграть с «Осасуной» финале Кубка Испании и с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Возглавляет таблицу ла лиги «Барселона».

Карло Анчелотти
ФК Реал
Флорентино Перес
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