Перес лично заинтересован в трансфере Беллингема в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес лично продвигает идею трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Marca.

По информации издания, Перес очень хотел бы видеть в «Реале» Беллингема, так как считает англичанина недостающей частью пазла в полузащите сливочных, в которой может освободиться еще одно место после возможного ухода Тони Крооса в конце сезона на правах свободного агента.

Стоимость английского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

19-летний хавбек был вызван в сборную Англии на чемпионат мира-2022. В первом матче англичан против Ирана (6:2) он отличился забитым голом. В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится с США 25 ноября (22.00 мск).