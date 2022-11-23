Перес лично заинтересован в трансфере Беллингема в «Реал»

23 ноября, 13:28
Президент «Реала» Флорентино Перес лично продвигает идею трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Marca.
По информации издания, Перес очень хотел бы видеть в «Реале» Беллингема, так как считает англичанина недостающей частью пазла в полузащите сливочных, в которой может освободиться еще одно место после возможного ухода Тони Крооса в конце сезона на правах свободного агента.
Стоимость английского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.
19-летний хавбек был вызван в сборную Англии на чемпионат мира-2022. В первом матче англичан против Ирана (6:2) он отличился забитым голом. В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится с США 25 ноября (22.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования