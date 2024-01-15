Перес: «Мбаппе? Сегодня не тот день, чтобы комментировать эту тему»

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Президент «Реала» Флорентино Перес после победы в матче за Суперкубок Испании ответил на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Килиан в «Реале»? Сегодня не тот день, чтобы комментировать эту тему. «Реал Мадрид» наслаждается своими игроками», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.
1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.
Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.