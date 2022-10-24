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Испания

Сегодня, 10:04

Перес не хочет, чтобы Кроос уходил из «Реала» летом 2023 года

Виктория Кравченко
Тони Кроос.
Фото AFP

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил надежду, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с командой.

По данным Фабрицио Романо, президент мадридцев хочет, чтобы футболист остался в команде. Но Крос пример решение о своем будущем основываясь не только на спортивных интересах, а и на личной жизни.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
Флорентино Перес
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