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Испания

Сегодня, 13:56

Перес о переходе Беллингема: «К «Реалу» присоединился один из лучших игроков мира»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Сегодня к нам присоединяется один из лучших игроков мира. Джуд здесь, потому что он этого хотел. Он мог перейти в любой другой клуб, многие хотели его подписать, но он выбрал «Реал». Добро пожаловать», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК Реал
Джуд Беллингем
Флорентино Перес
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