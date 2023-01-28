Перес провел встречу с Анчелотти после поражения «Реала» в финале Суперкубка Испании от «Барселоны»

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Президента «Реала» Флоретино Перес оказался крайне недоволен поражением в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» со счетом 1:3, сообщает Relevo.
Глава клуба посчитал, что команда в этом матче была физически слаба и играла без искры.
Перес потребовал у главного тренера Карло Анчелотти объяснений и призвал к «немедленной реакции». Президент хотел показать, что для «Реала» не существует второстепенных по важности трофеев.
Анчелотти принял послание от Переса и перед матчем с «Вильярреалом» в Кубке Испании сказал игрокам, что их ждет еще один финал. Поэтому он решил выпустить на этот матч основного вратаря Тибо Куртуа, несмотря на возможное недовольство второго голкипера — Андрея Лунина.
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