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Испания

Сегодня, 08:55

Пике анонсировал чемпионат мира среди сборных с участием легенд Kings League

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике объявил о планах провести аналог чемпионата мира среди легенд мирового футбола под названием King World Nations Cup.

Ранее чемпион мира и Европы запустил в Испании соревнования между командами, составленными, в частности, из завершивших карьеру и действующих звезд футбола. Так, в турнире приняли участие Икер Касильяс, Роналдиньо, Жоан Капдевила, Чичарито и другме игроки.

В промо-ролике King World Nations Cup приняли участие форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Бразилец заявил, что примет участие в проекте, но не уточнил, в каком качестве.

Винисиус Жуниор
Жерар Пике
Ламин Ямаль

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