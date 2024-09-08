Пике анонсировал чемпионат мира среди сборных с участием легенд Kings League

Сегодня, 08:55
Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике объявил о планах провести аналог чемпионата мира среди легенд мирового футбола под названием King World Nations Cup.
Ранее чемпион мира и Европы запустил в Испании соревнования между командами, составленными, в частности, из завершивших карьеру и действующих звезд футбола. Так, в турнире приняли участие Икер Касильяс, Роналдиньо, Жоан Капдевила, Чичарито и другме игроки.
В промо-ролике King World Nations Cup приняли участие форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Бразилец заявил, что примет участие в проекте, но не уточнил, в каком качестве.