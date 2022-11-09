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Сегодня, 02:58

Пике был удален в последнем матче в карьере за оскорбления в адрес матери арбитра

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стали известны подробности удаления защитника «Барселоны» Жерара Пике в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).

35-летний испанец начал встречу на скамейке запасных и в перерыве устроил словесную перепалку с арбитром Хесусом Хилем Мансано из-за удаления Роберта Левандовски, после чего сам получил красную карточку.

«Ты видел угловой, какой назначил у наших ворот? Ты судья, который **** нас больше всех на расстоянии. Это чертов позор. **** твою мать», — приводит Mundo Deportivo слова Пике, которые он сказал арбитру.

3 ноября Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. 5 ноября он после матча против «Альмерии» (2:0) попрощался с трибунами «Камп Ноу».

Жерар Пике. Пике получил красную карточку в последнем матче в карьере

Жерар Пике
Футбол
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Пике получил красную карточку в последнем матче в карьере

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